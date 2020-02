Ecouteurs Xiaomi AirDots Lite Bluetooth à 28,99€ au lieu de 41,12€ pour les soldes Cdiscount

Réduction sur les écouteurs Bluetooth de Xiaomi

Le boîtier de charge est inclus

C'est le moment d'investir si les Xiaomi TWS AirDots vous intéressent. Pour les soldes, les écouteurs sans fil sont disponibles sur Cdiscount au prix de 28,99 euros au lieu de 41,42 euros. Sachant que même le prix barré est plus faible que les tarifs pratiqués sur des sites concurrents, on a ici affaire à un véritable bon plan à ne pas rater. Il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté, avec toutes les garanties et les avantages que cela inclut, notamment en termes de livraison.Très pratiques, les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots Lite sont compatibles Bluetooth 5.0 pour la connexion avec l'appareil émetteur (votre smartphone par exemple). L'avantage est qu'une fois rangés dans leur boîtier, ils se rechargement automatiquement. Pas besoin d'attendre de rentrer chez soi ou de chercher une prise électrique pour la recharge. La boîte embarque une batterie d'une capacité de 300 mAh, vous pouvez donc recharger complètement plusieurs fois vos AirDots avant de devoir redonner de l'énergie au boîtier.Les écouteurs sont très simples d'utilisation et produisent un son de qualité relativement à leur prix. Si vous n'avez pas le budget pour des AirPods ou des Sony, ce produit est un excellent compromis.Ce produit ne correspond pas à vos désirs ? Alors vous trouverez peut-être votre bonheur dans notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil disponibles sur le marché actuellement.