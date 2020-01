Soldes Cdiscount : écouteurs Xiaomi Redmi Airdots pour moins de 15€

Les Redmi Airdots à 14,99€ seulement

Des écouteurs sans fil

Le constructeur chinois Xiaomi est un champion du rapport qualité-prix: les écouteurs sans fil airdots ne font pas exception. Ces écouteurs intra-auriculaires sont livrés avec une boite de chargement noire. Avec le boitier de chargement, vous pouvez bénéficier d'un total de 12h d'écoute. Extrêmement léger (4g chacun), les écouteurs ont une tenue parfaite dans l'oreille: vous aurez même tendance à oublier qu'ils sont là! Vous pouvez donc les utiliser pour vos déplacements mais aussi pour le sport car ils sont confortables et ne vous gêneront pas.Les écouteurs nomades se connectent en Bluetooth très facilement: une fois appairés à votre smartphone, il vous suffit de les remettre dans la boite pour qu'ils se déconnectent. Vous pouvez aussi choisir de n'en utiliser qu'un seul lorsque l'autre se recharge dans la boite. Un certain nombre de commandes sont situées directement sur les écouteurs: les commandes de volume, la prise et la fin d'un appel. Vous pouvez aussi activer Google assistant en une seule pression sur l'oreillette pour utiliser la commande vocale.Si vous voulez obtenir ces écouteurs sans fil sans vous ruiner, profitez au plus vite de cette offre Cdiscount!