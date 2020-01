Soldes Cdiscount : l'enceinte Ultimate Ears BOOM 2 panther édition à 54,80€ au lieu de 99,99€

L'enceinte Ultimate Ears Boom 2 à 54,80€

Une enceinte nomade

Cette enceinte portable a une membrane haut parleur à 369° qui lui permet de diffuser un son ample dans toute la pièce malgré la taille réduite de cette enceinte. Elle a une distance de portée allant jusqu'à 33m, et un niveau de sortiemaximal de 90dBA. Elle a aussi deux basses profondes qui produisent un son clair, et des aigus nets et précis. Légère, résistante, elle peut vous accompagner partout car elle ne craint pas les chocs, ni les gouttes, ni la poussière. Elle se glisse dans votre sac et assure vos contenus audio où que vous soyez.Cette enceinte se connecte en Bluetooth à votre smartphone: équipée d'un microphone, elle peut vous laisser prendre des appels et passe de musique aux appels avec fluidité. Cumulez plusieurs enceintes Ultimate Ears Boom et connectez-les les unes aux autres pour qu'elles jouent simultanément la même musique dans plusieurs pièces de la maison! L'Ultimate Ears Boom 2 est compatible avec les assistants vocaux Siri, Google Now et Alexa. Enfin, elle est garantie deux ans sur cette offre Cdiscount!Offrez-vous cette enceinte sans fil et profitez de ses multiples qualités!