Soldes Cdiscount : PS4 Pro 1 To + God of War en promo à moins de 300€

La PS4 Pro en promotion

God of War, une des meilleures exclus PlayStation

299,99 euros. C'est le prix auquel il est possible d'acquérir un pack contenant la PS4 Pro 1 To noire (châssis G) avec sa manette DualShock et le dernier God of War sur Cdiscount pendant ces soldes. Une baisse de prix intéressante qui permet de bénéficier d'un large espace de stockage et des excellentes performances du modèle Pro sans payer trop cher. Il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté, les abonnés ont donc droit à la livraison express sans frais supplémentaires. Pour les autres, c'est la livraison standard qui est offerte.Le bundle intègre aussi God of War dans son édition PlayStation Hits. Il s'agit tout simplement de l'un des jeux à absolument posséder pour un joueur PS4. God of War a été sacré jeu de l'année 2018 à d'innombrable reprises et a reçu une pléthore de prix. Exclusivité PS4, il n'est jouable que sur cette plateforme. C'est d'ailleurs la grande force de Sony avec PlayStation : un catalogue d'exclus à faire rougir n'importe quelle plateforme, notamment en ce qui concerne les gros jeux solo : Uncharted, Death Stranding (exclu temporaire), Horizon: Zero Dawn, Shadow of the Colossus, Spiderman, The Last of Us Part II prochainement...Pour développer votre bibliothèque de jeux PS4, nous vous conseillons de jeter un œil sur notre comparatif des meilleurs titres sortis sur la console . Avec cela, vous êtes sûr de ne rater aucun classique de la PS4.