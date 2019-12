Disque SSD Interne 1To Western Digital Blue 3D Nand à 96,99€ sur Cdiscount

Un SSD bien soldé

Parfait dans tous les domaines

Nous prenons la route vers Cdiscount pour cette nouvelle promotion. Le site bordelais mettra une fois de plus le paiement en quatre fois à votre disposition. Un premier règlement de 24,84€ est demandé au moment de l'achat puis 24,82€ par échéance. Vous pourrez aussi récupérer votre commande gratuitement à un point retrait. Sinon, comptez 6,99€ de frais de port pour une livraison standard à domicile. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ pour la première année) ont la possibilité de réceptionner leur colis sous un jour ouvré. La garantie service et maintenance expirera au bout de cinq ans. Une assurance optionnelle contre les pannes et la casse de quatre ans est également à votre portée pour 14,99€.Ce disque SSD interne fabriqué par Western Digital détient un espace de stockage de 1 To. Vous pourrez donc y stocker un grand nombre de fichiers comme des vidéos, des photos ou encore des jeux assez volumineux. L'interface de ce modèle est en SATA 6 Gb/s et le débit de transfert s'élève à 600 Mo/s. En ce qui concerne la vitesse de lecture, elle atteint 560 Mo/s et 530 Mo/s en écriture. Avec de telles performances, votre ordinateur démarrera plus rapidement et exécutera des taches en un claquement de doigts.Le SSD Western Digital Blue a d'autres atouts dans sa manche. Ainsi, il utilise la technologie NAND 3D qui améliore sans fiabilité sur le long terme. Il est également moins gourmand en énergie avec jusqu'à 25% d'économie dans ce secteur par rapport à la version précédente de la même marque. Lorsqu'il est placé sur un ordinateur portable, il permettra à la batterie de tenir plus longtemps avant une recharge. Enfin, vous pouvez aussi compter sur la solidité de ce périphérique face aux chocs et autres chutes accidentelles. Vos données seront constamment protégées.Il faut bien admettre que ce SSD a vraiment tout pour plaire. Ses performances sont de haute volée, sa solidité n'est plus à prouver et il fonctionnera sur la plupart des ordinateurs. N'hésitez pas une seule seconde !