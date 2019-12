Une tour de son bluetooth Lexibook Star Wars Dark Vador à 69,99€ au lieu de 99,99€ sur Cdiscount

Le côté obscur du son

Une tour élégante et pratique

Nous allons chez Cdiscount pour bénéficier de cette belle réduction. Pour activer la remise de -30%, pensez à bien utiliser ce code au moment de valider votre panier : JOUET30. Il faut également savoir que les stocks sont très limités et qu'il va falloir faire vite pour s'emparer d'un exemplaire. Ensuite, sachez que la livraison à domicile est gratuite. Vous pouvez également choisir de payer en quatre fois. Les adhérents au service Cdiscount à volonté peuvent recevoir la commande sous un jour ouvré. Un essai gratuit peut être activé et la première année vous reviendra à seulement 29€. Passons maintenant aux caractéristiques de cette tour.La tour de son Star Wars pourra se connecter à n'importe quel appareil (smartphone, tablette, ordinateur...) via le Bluetooth. Il sera alors possible de diffuser de la musique via les enceintes extrêmement puissantes. En effet, le son est digne d'un Home Cinéma puisque la puissance atteint les 100 W. En haut de la tour, vous aurez la possibilité de placer et de recharger votre appareil connecté en toute sécurité. Un écran vous indiquera toutes les informations nécessaires pendant l'écoute. Mais ce n'est pas tout !En plus des musiques stockées sur vos différents périphériques, vous pourrez également écouter la radio et programmer jusqu'à 20 stations. À l'allumage, ce magnifique produit émettra de la lumière tel un sabre laser. Voilà qui devrait beaucoup plaire aux fans. Pour ce qui est de l'aspect plus pratique, une prise jack est de la partie, tout comme des ports USB et SD pour lire des fichiers MP3. Dans la boîte, vous trouverez une télécommande avec sa pile, un adaptateur secteur, un câble Line In 3,5mm et un autre câble avec fiche RCD x 2 mâles. Bref, vous serez bien équipé pour utiliser la tour dans les meilleures conditions possibles.Voilà un objet qui tapera dans l'œil de tous les amoureux de la saga mais aussi des amateurs de son puissant. C'est un superbe appareil qui viendra compléter votre installation Home Cinéma de la plus belle des manières.