Mega pack PlayStation VR : Casque PS VR + 5 jeux dématérialisés à 219,99€

Nous nous sommes rendus sur le site bordelais Cdiscount pour dénicher cette offre très juteuse. Vous avez la possibilité de régler la commande en quatre fois, soit 56,33€ au moment de l'achat puis 56,30€ par échéance. La livraison est gratuite et garantie avant Noël. Histoire de gagner encore plus de temps, vous pouvez aussi adhérer à Cdiscount à volonté. Avec un tel abonnement, vous recevrez le colis à domicile sous un jour ouvré. Un essai gratuit peut être activé et comptez uniquement 29€ pour la première année d'adhésion. La garantie est valable pendant 2 ans. Le site met également à votre disposition une autre garantie panne de 4 ans à 29,99€ et l'option "Satisfait ou Remboursé" de 2 mois à 12,99€.Ce pack comprend donc un casque de réalité virtuelle PlayStation VR. Notez bien qu'une console PS4 est obligatoire pour le faire fonctionner. Les câbles et la caméra sont également inclus dans ce bundle. Une fois l'installation terminée, vous pourrez directement lancer ce périphérique et vous immerger dans des jeux extrêmement prenants. Puisque nous parlons de jeux, évoquons ceux qui sont offerts via cette promotion.Sony n'a pas fait les choses à moitié avec ce pack puisque 5 jeux sont de la partie. Ces derniers devront être téléchargés sur le PlayStation Store. Ils peuvent être volumineux donc nous vous conseillons d'avoir accès à une connexion internet robuste. Les titres concernés sontet. Vous pourrez donc multiplier les expérience en réalité virtuelle grâce à ces jeux complets. Vous n'allez pas vous ennuyer !Ce Mega Pack PlayStation VR est ultra complet tout en profitant d'un rapport qualité/prix absolument excellent ! Vous aurez tout le nécessaire pour vous éclater pendant des heures avec une partie des meilleurs jeux actuellement disponibles en VR. Pour découvrir d'autres packs, rendez-vous sur Cdiscount à cette adresse