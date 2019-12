Regardez Netflix et les films de Noël sur une grande TV 4K 55" Thomson à 349,99€ chez Cdiscount

Près de 70 euros de remise pour la Thomson 55UZ6000W

Les caractéristiques principales du téléviseur

Il faudra donc se rendre chez Cdiscount pour retrouver cette TV Thomson 55UZ6000W. Si vous avez bien fait attention à la référence de l'appareil, l'écran LCD affiche une diagonale de 55 pouces, soit 139 centimètres, et une définition de 3840 x 2160px.Vendue en temps normal à 417,50€, la TV voit son tarif baisser à 349,99€ ; ce qui fait une économie de près de 70 euros.Pour information, des frais de port à hauteur de 9,99 euros sont appliqués pour un retrait du téléviseur en Mondial Relay. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par le programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici Le téléviseur Thomson 55UZ6000W dispose de la norme 4K UHD et est associé à un rétroéclairage par LED et à des améliorations d'image comme le Mega Dynamic Contrast Ratio, la réduction de bruit, l'UHD Color Extender, l'iPQ 2.0 Engine et le Dimming Pro.Côté fonctionnalités, l'appareil embarque les technologies Android TV, Wi-Fi, LAN et Bluetooth. Vous pourrez ainsi visionner tous vos contenus préférés avec des applications comme Netflix ou YouTube. Enfin, le téléviseur possède 2 ports HDMI, 1 prise casque, 2 ports USB 2.0, 1 entrée vidéo composite, 1 sortie audio numérique (optique) et 1 entrée MHL/HDMI.