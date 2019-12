Disque SSD interne 2,5" Western Digital Green 240 Go à 27,99€ chez Cdiscount

Le disque SSD interne 2,5" Western Digital Green de 240 Go à -42% sur Cdiscount

Un point sur les caractéristiques du produit

Envie de vous procurer un SSD interne pour étendre la capacité de stockage de votre ordinateur ? Alors ce bon plan est fait pour vous !Le WD Green de 240 Go de Western Digital (référence WDS240G2G0A) fait l'objet d'une réduction intéressante chez Cdiscount. Vendu normalement à 48,41€, le SSD interne voit son prix baisser à 27,99€ ; ce qui fait une remise près de 21 euros (soit 42%).Pour éviter de payer des frais de port, il est conseillé de choisir le retrait du produit en point relais. Concernant les membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par le programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici Au même titre que les autres SSD les plus populaires du marché, ce modèle WD Green adopte le format 2,5 pouces. Idéal pour booster le système et les applications des ordinateurs, l'accessoire dispose d'une vitesse de transfert de 545 Mo/s. Il bénéficie aussi d'une conception assez solide pour résister aux chocs.Simple à installer et prêt à l'emploi, le SSD interne est bien sûr livré avec des instructions. Enfin, le produit dispose d'une garantie constructeur de 3 ans.