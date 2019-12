Offrez un Stormtrooper pour Noël, un robot interactif Star Wars à moins de 50€ chez Cdiscount

Le robot interactif Star Wars Premier Ordre Stormtrooper de Ubtech à 49,99€ (voire moins)

Un jouet destiné aux jeunes Padawan

L'Ascension de Skywalker, le 9ème épisode de Star Wars ( voir la bande-annonce ), sort dans les salles obscures ce mercredi 18 décembre 2019 en France.À cette occasion, Cdiscount fait plaisir aux fans inconditionnels de la saga cinématographique en proposant en promotion le robot interactif Star Wars Premier Ordre Stormtrooper de Ubtech à 49,99 euros au lieu de 149 euros ; soit une économie réalisée de près de 100 euros. Mais ce n'est pas tout ! Par l'intermédiaire d'une offre spéciale suggérée par le site marchand, les membres Cdiscount peuvent bénéficier d'une petite remise supplémentaire. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Offre spéciale" visible depuis la page produit.Pour les frais de port offerts, il est conseillé de choisir le retrait du produit en point relais. Concernant les membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par le programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici Idéal pour Noël, le robot interactif Star Wars Premier Ordre Stormtrooper est destiné aux jeunes Padawan âgés de 8 à 14 ans.Le jeune joueur a pour but de protéger le Premier Ordre dans une expérience immersive en vue à la 1ère ou 3ème personne grâce à une application dédiée.Le robot dispose de fonctionnalités incluant une expérience de réalité augmentée, une capacité de reconnaissance faciale, de commande vocale et des capteurs infrarouges.Le Stormtrooper est fourni dans un pack comprenant un chargeur, une batterie Li-Ion 1200mAh rechargeable et un guide de démarrage rapide.