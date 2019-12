Idée cadeau de Noël : Casque bluetooth JBL à 55,92€ au lieu de 69,90€ chez Cdiscount

20% de remise sur l'achat d'un casque bluetooth JBL avec un code promo

Jusqu'à 22 heures d'autonomie

Rendez-vous donc sur le site Cdiscount pour acheter en promotion le casque JBL T600BT. Vendu à 69,90 euros par l'enseigne française, le casque sans fil voit son prix baisser à 55,92 euros ; soit 20% de réduction avec le code AFFAIRE20. Le code est à saisir après avoir ajouté l'article au panier et est valable jusqu'au 7 janvier 2020 à 16 heures précises, et ce, dans la limite des stocks disponibles.Pour les frais de port offerts, il faut privilégier le retrait du casque en point relais. Concernant les membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par le programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici Grâce au son JBL Pure Bass, vous pouvez écouter vos morceaux musicaux préférés avec le casque circum auriculaire à réduction de bruit active JBL T600BT à partir de votre smartphone ou de votre tablette.Vous pouvez également répondre à vos appels en mode mains libres autant que vous le souhaitez avec sa batterie disposant d'une autonomie de 22 heures ; le tout sans nuisances sonores.Le JBL T600BT propose une bonne expérience sonore pour tout style de musique ou de contenu audio avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz.Enfin, le casque est fourni avec des coussinets interchangeables, un câble USB et une notice d'utilisation.