Promo Apple : l'iPhone XS 64 Go passe à 699€ chez Cdiscount

L'iPhone 11 est moins cher chez Cdiscount

Un smartphone premium

Il s'agit du modèle iPhone XS avec 64 Go d'espace de stockage et coloris gris sidéral. Il est affiché au prix de 709,99 euros, mais il est possible de le faire passer à 699,99 euros avec l'application du code XS10. Il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté, avec toutes les garanties que cela représente. La livraison est d'ailleurs garantie avant noël. Le vendeur, idigital, est tout à fait fiable et a droit au statut de "vendeur pro" sur Cdiscount.L'iPhone XS est équipé d'un écran OLED de 5,8 pouces avec définition 2436 x 1125 pixels (458 ppp). Un appareil compact pour les utilisateurs qui n'aiment pas les grands formats, alors que la quasi totalité des smartphones dépassent les 6 pouces de diagonale aujourd'hui. L'encoche au-dessus de la dalle abrite le scanner 3D pour Face ID, la technologie de reconnaissance faciale rapide et sécurisée d'Apple ainsi qu'un capteur photo frontal pour les selfies. Au dos, on retrouve un double capteur composé d'un module principal de 12 mégapixels avec objectif stabilisé et ouverture à f/1,8 épaulé par un téléobjectif de 12 mégapixels avec ouverture à f/2,4 et OIS.Les performances sont confiées au SoC A12 Bionic d'Apple, accompagné par 4 Go de RAM. iOS 13, la dernière version disponible du système d'exploitation, est bien sûr disponible. La présence d'iOS est bien entendu l'un des principaux points forts du device. L'autonomie est quant à elle assurée par une batterie de 2658 mAh. Enfin, l'iPhone XS est certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière.Pour en savoir plus sur ce mobile, nous vous invitons à consulter notre test de l'iPhone XS , qui peut vous aider à décider si l'appareil est fait pour vous.