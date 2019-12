Idée cadeau de Noel : disque dur externe portable Seagate de 5 To pour moins de 100€

20 euros de remise immédiate sur le Segate Expansion 5 To

Idéal pour stocker des fichiers volumineux issus d'un PC ou des jeux d'une console de salon

Une fois n'est pas coutume, c'est Cdiscount qui propose une promotion non négligeable sur l'achat d'un disque dur externe . Vendu à 119,90 euros (prix de vente conseillé), le Seagate Expansion d'une capacité de 5 To voit son prix baisser à 99,90 euros ; ce qui fait une remise de 20 euros.Les frais de port sont offerts pour une livraison en point relais. En général, il faut compter 5 jours en moyenne pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide, il faut être membre CDAV. Pour ce faire, vous pouvez tester gratuitement le programme Cdiscount à volonté en cliquant ici Le Seagate Expansion sera le compagnon idéal de votre PC, de votre Mac ou de vos consoles de salon..Compatible USB 3.0 et USB 2.0, ce disque dur de couleur noire (modèle STEA5000402) vous permet de sauvegarder et de protéger le contenu de votre ordinateur, où que vous soyez. Aucun logiciel ni matériel n'est à installer puisque la plupart des systèmes d'exploitation Windows et Mac détectent l'accessoire.D'un poids de 238 grammes, le disque dur mesure 11,7 x 11,7 x 2 centimètres et dispose d'une garantie de deux ans.