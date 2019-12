Idées cadeaux de Noel Cdiscount : votre TV devient connectée grâce à cette box Xiaomi à 48,90€

Un boitier très complet pour accéder à vos films et séries



Un excellent rapport qualité/prix pour profiter de vos contenus dans la meilleure qualité qui soit



La Mi Box S de Xiaomi est l'une des box TV les plus populaires du moment. La raison est simple : l'appareil est probablement l'un des plus complets disponibles aujourd'hui pour un prix très abordable. Fonctionnant sous Android 8.1, elle permet un accès à l'ensemble des applications développées pour le système d'exploitation de Google.Le catalogue contient une très large partie des services de streaming vidéo disponibles aujourd'hui, dont Netflix qui est pré-installé et qui se fait une place de choix grâce à un bouton spécialement dédiée sur la télécommande fournie avec l'appareil. Vous pouvez également accéder à des services musicaux comme Spotify et diffuser toute la musique que vous souhaitez depuis votre TV.Côté technique, le constructeur chinois a équipé sa Mi Box S d'un port HDMI 2.0 pour la connexion à la TV mais également d'un port USB 2.0 pour y brancher un support de stockage externe. Une puce Bluetooth est également au programme, ainsi qu'un processeur GPU Mali-450, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage pour installer les applications.Ces composants permettent à la Xiaomi Mi Box S de vous proposer des flux vidéo 4K HDR jusqu'à 60 images/seconde ainsi qu'un son Dolby ou DTS selon la piste sélectionnée. Google Assistant est également au programme pour faire de votre box TV le centre de divertissements et d'informations de votre maison. Vous pouvez chercher un programme ou poser une question grâce au micro intégré à la télécommande.La Xiaomi Mi Box S est actuellement disponible chez Cdiscount pour un prix de 48,90€, soit 37% d'économie par rapport à son prix initial. En voilà un excellent cadeau de Noël à mettre au pied du sapin !