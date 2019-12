Cyber Monday Cdiscount : Ecran PC 27" Full HD HP à 49,99€ au lieu de 99,99€ grâce à une ODR

50 euros remboursés pour l'achat d'un écran PC 27" Full HD HP

Les caractéristiques de l'écran PC

En ce jour du Cyber Monday et à l'approche des fêtes de fin d'année, vous avez la possibilité de payer l' écran HP 1CA81AA sur Cdiscount à 99,99 euros. Mais grâce à une offre de remboursement valable jusqu'au 31 décembre 2019, le moniteur voit son prix baisser à 49,99 euros. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter sur ce lien Pour information, afin d'éviter de payer d'éventuels frais de port sur Cdiscount, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit de l'écran en point relais. Pour les membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Après avoir évoqué l'offre ci-avant, passons désormais aux caractéristiques de l'écran PC.De couleur noire, le HP 1CA81AA est un moniteur équipé d'un écran LCD à rétroéclairage LED (matrice active TFT, résolution Full HD 1920 x 1080 à 60 Hz). Il embarque un port HDMI et un port VGA.Concernant les autres caractéristiques, l'écran dispose d'un temps de réponse de 1 ms (gris-à-gris), d'un type de panneau TN, d'une luminosité de 300 cd/m² et d'un rapport de contraste de 1000:1 / 12000000:1 (dynamique).Enfin, le moniteur est fourni avec un cordon d'alimentation secteur, un câble VGA et un CD.