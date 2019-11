Black Friday 2019 : Pack PS4 500Go + 2ème manette + 2 jeux à moins de 300€ chez Cdiscount

Un pack PS4 avec 2 jeux et une manette à prix cassé chez Cdiscount !

Tout ce qu'il faut savoir sur la PS4 Slim de Sony

C'est donc le site marchand Cdiscount qui propose en ce moment un pack très intéressant contenant la PS4 Slim noire, les deux jeux Crash Team Racing Nitro-Fueled et FIFA 20 ainsi qu'une manette DualShock 4 noire V2. Un code pour jouer à Fornite est aussi inclus dans le pack. L'ensemble y est vendu pour 299,99 euros ; soit près de 10% de remise par rapport à des achats séparés.En ce qui concerne les frais de port, la livraison du pack est offerte pour un retrait en point relais. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Commercialisée en septembre 2016, la PS4 Slim de Sony est une console équipée d'un disque dur de 500 Go, d'un processeur AMD Jaguar 8 coeurs à 2 GHz, de 8 Go de mémoire vive et d'une carte graphique AMD Radeon HD 7000.Pour la connectique, on retrouve 2 ports USB 3.0, 1 sortie vidéo, 1 port HDMI, 1 port auxiliaire et 1 port Ethernet.Enfin, la console de salon mesure 26.5 x 3.9 x 28.8 cm et a un poids de 2,1 kilos.