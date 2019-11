Black Friday Cdiscount : Xbox One S All Digital + Fortnite, Sea of Thieves et Minecraft à 129,99€

La Xbox One S All Digital pour moins de 130 euros chez Cdiscount

Trois jeux inclus

Pour la modique somme de 129,99 euros, vous avez donc droit à la dernière console commercialisée par Microsoft : il s'agit de la Xbox One S avec 1 To d'espace de stockage et dans son édition "All Digital", ce qui signifie qu'elle n'est pas équipée de lecteur Blu-Ray 4K. Le dématérialisé ayant de plus en plus a la cote, cette formule permettant de faire baisser le prix de la console peut ainsi convaincre les consommateurs qui n'achètent plus de jeu en boîte physique.Le produit est compatible Cdiscount à volonté et est payable en quatre versements. La livraison est gratuite, avec possibilité de recevoir le colis dès le lendemain pour une commande effectuée avant 14h et le surlendemain dans le cas contraire. A noter qu'il est aussi possible de bénéficier d'une réduction de 6 euros sur l'abonnement Xbox Live Gold 3 mois pour l'achat de la console.Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leAvec la Xbox One S vient bien sûr une manette, dans le coloris blanc. Trois jeux, dématérialisés forcément, sont inclus dans ce pack : Fortnite, Minecraft et Sea of Thieves. De quoi bien commencer pour jouer dès la réception de la console, qui peut aussi servir on le rappelle de box multimédia avec des applications comme Netflix. N'oubliez pas non plus que vous pouvez souscrire au Xbox Game Pass , qui donne accès à un catalogue de plus d'une centaine de jeux sans limitation. Et les trois premiers mois d'Ultimate (incluant aussi le Game Pass PC, le Xbox Live et un mois d'abonnement à EA Access) sont actuellement facturés pour un petit euro. Plus d'excuse pour se lancer !