Black Friday 2019 Cdiscount : l'iPhone Xr 64Go à 589,99€ au lieu de 659€

iPhone XR : une promo inédite pour le Black Friday

L'iPhone Xr, un monstre de performances au superbe design

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leÀ quelques jours du Black Friday, les enseignes cherchent toutes à se démarquer, et ce n'est pas pour déplaire aux consommateurs adeptes de bonnes affaires. Ainsi, Cdiscount propose l'excellent iPhone Xr 64 Go à seulement 589,99 € alors qu'il coûtait dans les 850 € à sa sortie et que son prix actuel tourne aux environs de 659 €.En commandant sur Cdiscount, vous pourrez recevoir votre iPhone dès le lendemain si vous commandez avant 14h00. Pour plus de tranquillité, l'enseigne vous propose un règlement en 4 fois. Il faudra alors verser quelques frais supplémentaires qui seront répartis sur chaque paiement.L'iPhone Xr est un appareil haut de gamme présentant un design luxueux. Il est doté d'un revêtement oléophobe qui lui permettra de garder un aspect propre et élégant. Son sublime écran LCD IPS fait 6,1 pouces et affiche une définition de 1792 x 828 pixels. La marque à la pomme a équipé le Xr d'un processeur ultra performant, le A12 Bionic à 6 coeurs. Il dispose de 3 Go de mémoire vive et donc de 64 Go de mémoire interne. Les capacités de l'iPhone Xr vous permettront de jouer aux jeux les plus gourmands et d'utiliser vos différentes applications sans l'ombre d'un ralentissement.Avec un capteur de 12 mégapixels, la partie photo de l'iPhone Xr constitue un des points forts de l'appareil, notamment en mode portrait. Pour soutenir ces belles performances, la batterie de 2942 mAh vient apporter une autonomie convaincante au smartphone de la marque à la pomme.Avec un prix aussi intéressant, nul besoin de patienter jusqu'au jour officiel du Black Friday pour faire une excellente affaire sur l'iPhone Xr.