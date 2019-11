Pour l'achat du smartphone Xiaomi Mi 9T à 269,99€, un smartband Mi Band 3 offert chez Cdiscount

Un Mi Band 3 offert pour l'achat du Xiaomi Mi 9T

Les caractéristiques du Xiaomi Mi 9T

Pour ceux et celles qui veulent le Xiaomi Mi 9T avec le Mi Band 3, il faudra se rendre sur le site Cdiscount. Le site marchand vend en effet ce bundle à partir de 269,99 euros. D'autres vendeurs (dont Cdiscount) proposent le pack à des prix supérieurs.Afin de bénéficier de l'offre, il suffit de mettre le smartphone au panier et le bracelet connecté (d'une valeur de 29,99 euros) vient s'ajouter automatiquement.Nous ignorons la date de fin de l'opération. Il est donc conseillé de ne pas trop tarder si vous voulez en profiter !Le Xiaomi Mi 9T d'une capacité de 64 Go est un smartphone est notamment doté d'un écran Full Screen de 6,39" (avec une résolution 2340 x 1080 pixels), d'une triple caméra Ultra Haute résolution 48MP et d'une caméra Pop Up Selfie.L'appareil dispose aussi de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4000 mAh, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 730, d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et du système d'exploitation Android 9 (avec une surcouche MIUI 10).Pour en savoir davantage sur le téléphone, on vous suggère notre article consacré au test du Xiaomi Mi 9T