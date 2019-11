Xbox One S All Digital 1 To avec Minecraft, Sea of Thieves et Forza Horizon 3 à moins de 200€ chez Cdiscount

Plus de jeux pour moins d'euros

C'est le site bordelais Cdiscount qui a mis cette réduction en ligne. Comme toujours, la livraison est gratuite et vous pouvez opter pour le paiement en quatre fois. Ainsi, vous devrez débourser 51,21€ au moment de l'achat puis 51,18€ par mensualité. Si vous décidez d'acheter cet article, vous pourrez bénéficier d'une remise de 6€ sur un abonnement de 3 mois au Xbox Live Gold. Pour découvrir toutes les informations à ce sujet, vous allez devoir vous rendre à cette adresse . Passons maintenant au contenu de ce pack.Il contient une console Xbox One S All Digital avec un disque dur d'une capacité de 1 To. Rappelons que cette version de la machine de Microsoft ne peut pas accueillir de Blu-ray. Vous devrez donc télécharger vos jeux depuis la boutique en ligne du constructeur américain. La console est exclusivement axée sur le contenu dématérialisé. Il est donc nécessaire de posséder une connexion internet solide et performante pour effectuer les téléchargements sans aucun problème. Une manette officielle est aussi de la partie.Microsoft propose 3 jeux différents dans cet unique pack. L'indétrônable Minecraft figure sur cette liste, tout comme le jeu de piraterie en multijoueur Sea of Thieves et le soft de course en monde ouvert Forza Horizon 3. Tous sont offerts sous forme de codes de téléchargement. La console vous donne également accès à des services de streaming comme Netflix. Les programmes seront disponibles en 4K-HDR. Vous aurez largement de quoi vous divertir pendant plusieurs mois.Si la Xbox One S All Digital ne s'adresse pas à tout le monde, elle a le mérite d'être accessible d'un point de vue budgétaire. Dès le départ, vous aurez trois excellents jeux à votre disposition sans frais supplémentaires. Si le dématérialisé ne vous dérange pas et que votre connexion internet tient la route, vous n'avez pas à hésiter une seule seconde.