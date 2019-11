Ecran PC incurvé 27" FullHD HP à 223,99€ au lieu de 279,99€ chez Cdiscount

20% de remise grâce à un code promo pour l'achat d'un écran PC incurvé 27" FullHD HP

Les caractéristiques du HP 27x Curved 1AT01AA#ABB

Vous avez jusqu'au vendredi 15 novembre 2019 à 16 heures précises pour vous procurer chez Cdiscount cet écran PC incurvé 27" FullHD HP à 223,99 euros au lieu de 279,99€ ; soit 20% de remise grâce au code AFFAIRE20 qui est à saisir dans le panier.Afin d'éviter de payer d'éventuels frais de port, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit de l' écran en point relais. Pour les membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Après avoir évoqué l'offre ci-avant, passons désormais aux caractéristiques de l'écran incurvé.De couleur noire, le HP 27x Curved 1AT01AA#ABB est un moniteur équipé d'un écran LCD à rétroéclairage LED (matrice active TFT, résolution Full HD 1920 x 1080 à 120 Hz). Il embarque un port HDMI et d'un DisplayPort 1.2.Concernant les autres caractéristiques, l'écran dispose d'un temps de réponse de 5 ms (gris-à-gris), d'un type de panneau VA, d'une luminosité de 300 cd/m² et d'un rapport de contraste de 3000:1 / 10000000:1 (dynamique).Enfin, le moniteur est fourni avec un cordon d'alimentation secteur, un câble HDMI et un CD (comprenant le guide de l'utilisateur, la garantie et les pilotes).