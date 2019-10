PS4 Slim 1 To + Crash Team Racing + Spyro Reignited Trilogy + Ratchet & Clank à 279,99€

70 euros de remise immédiate pour un pack PS4 Slim 1 To

Une PlayStation 4 plus compacte

Nous vous donnons donc rendez-vous sur Cdiscount pour acquérir en promotion un pack incluant la PS4 Slim et 3 jeux. Alors qu'il est initialement vendu à 349,99 euros, le bundle voit son prix baisser à 279,99 euros ; soit 70 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Pour éviter de débourser le moindre centime supplémentaire concernant les frais de port, nous vous conseillons de privilégier le retrait gratuit du produit en point relais. Pour les membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Contrairement à sa grande soeur (la PS4 Pro), la PlayStation 4 Slim est plus compacte. La console de jeux signée Sony voit son volume réduit de 30%, son poids allégé de 25% et une baisse de consommation d'énergie.La console de salon PS4 Slim est dotée d'un puissant processeur fort de huit coeurs et d'un processeur graphique haut-de-gamme autorisant 1,84 TFLOPS équipé de 8 Go de mémoire GDDR5 ultra-rapide.Avec la PS4 Slim, une manette DualShock 4 est incluse dans le pack. Plus connue sur le nom de DS4 dans le milieu du gaming, la manette dispose d'un système de détection de mouvements à six axes et d'un pavé tactile situé en haut de la manette, qui offre des fonctionnalités pour jouer et interagir avec vos jeux.Voilà une bonne économie qui vous permettra d'acheter des compléments que l'on vous propose dans notre sélection des meilleures accessoires pour cette console.