PC ultrabook Acer FullHD et la suite Office offerte pendant 1 an pour moins de 330€

Le Acer Swift SF114-32-P6M2 en promo chez Cdiscount

Les caractéristiques du PC portable

Il faudra donc se rendre sur la plateforme Cdiscount pour acquérir en promotion le Swift SF114-32-P6M2 de chez Acer à exactement 329,99 euros ; soit près de 120 euros de moins par rapport à son prix initial.Comme évoqué en en-tête de l'article, la suite Office 365 Personnel est offerte pendant 1 an (l'activation devra se faire dans les 180 jours après le premier démarrage de l'ordinateur). Mais ce n'est pas tout ! Cdiscount propose à ses membres d'avoir un bon d'achat de 25 euros. Pour cela, à l'issue de l'achat du PC portable , il suffit de publier un avis sur la page produit du PC portable. Pour que la participation soit effective, le client aura jusqu'au 7 novembre 2019 inclus pour donner son avis suite à l'achat et à la réception du produit.Si vous le voulez bien, passons aux caractéristiques du PC portable. Le Acer Swift SF114-32-P6M2 est équipé d'un écran Full HD de 14 pouces (résolution : 1920 x 1080), d'un processeur Intel Pentium Silver N5000 / 1.1 GHz, de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go en SSD (eMMC), d'une carte graphique Intel UHD Graphics 605 et du système d'exploitation Windows 10 Edition Home 64 bits.Pour la connectique, on retrouve 2 ports USB 3.0, 1 port HDMI, 1 prise combo casque/microphone, 1 port USB 2.0 et 1 port USB-C.Enfin, l'appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans.