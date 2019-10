Ecouteurs Bluetooth Bang & Olufsen H5 à 119,99€ au lieu de 149,99€

Réduisez votre facture de 20 %

Un son haut de gamme

Pour profiter de ce super prix sur les écouteurs hauts de gamme de la marque danoise Bang & Olufsen, il vous faudra entrer un code promotionnel proposé par Cdiscount. La combinaison qui vous fera économiser 20 % sur le prix affiché par le site est la suivante : AFFAIRE20. Elle est à inscrire peu avant la validation de votre commande, une fois votre paire d'écouteurs bien installée dans votre panier.En commandant ces écouteurs bluetooth aujourd'hui, vous pourrez en profiter dès ce week-end. Si vous préférez payer votre achat en plusieurs fois, c'est tout à fait possible : Cdiscount propose un étalement sur quatre mois. Un service payant mais qui peut s'avérer bien pratique. Les écouteurs Bang & Olufsen sont protégés par une garantie de service et de maintenance pendant deux ans.Les écouteurs H5 de la prestigieuse marque Bang & Olufsen offrent une qualité d'écoute incomparable à celle proposée par des écouteurs standards. Vous profiterez d'un son clair, riche et authentique qui ne dénature pas le son de vos morceaux préférés. En plus de restituer un son juste, ces écouteurs vous suivront partout pendant de nombreuses années. En effet, ils on été conçu pour durer ; ils ne craignent ainsi ni l'humidité - qu'elle provienne d'éclaboussures extérieures ou de votre propre transpiration - ni la poussière. Ils ont une bonne résistance à l'usure quotidienne et ont donc peu de chance de s'abîmer en quelques mois.L'embout de chacun des écouteurs comprend une partie aimantée qui leur permet de se rejoindre autour de votre cou. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de ranger vos écouteurs entre deux utilisations, ils resteront tout près de vous. Une astuce pratique qui évite de les chercher plusieurs fois par jour. La batterie d'une capacité de 50 mAh, permet aux écouteurs d'atteindre une autonomie maximale de 5 heures pour un temps de recharge de 2 heures. Ces écouteurs sans fil se connectent via le bluetooth 4.2.Avec cette belle promotion sur Cdiscount, les écouteurs bluetooth Bang & Olufsen H5 raviront vos oreilles sans vider votre portefeuille.