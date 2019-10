Ecouteurs Walkman Sport étanche SONY à 79,99€ au lieu de 99,99€

Les écouteurs Walkman Sport de SONY en promo sur Cdiscount

Emmenez vos morceaux musicaux préférés grâce au stockage de 4 Go

Vous devez donc vous rendre sur le site de Cdiscount pour vous procurer en promotion les écouteurs Walkman Sport de SONY dans un coloris jaune au tarif promotionnel de 79,99 euros au lieu de 99,99 euros. Afin d'obtenir la remise de 20 euros, il faut saisir le code AFFAIRE20 après avoir ajouté l'article au panier.À propos de la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit en point relais. Pour les membres Cdiscount à volonté , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.Conçus pour les sportifs et les sportives, ces derniers peuvent s'entraîner en plein été ou au coeur de l'hiver. Les écouteurs peuvent supporter presque toutes les conditions météorologiques et des températures allant de -5 ℃ à 45 ℃.Etanche à l'eau et à la poussière grâce à la norme IP65/IP68, le Walkman NW-WS410 immergé à une profondeur de 2 mètres restera fonctionnel pendant 30 minutes maximum, même dans l'eau salée. Avec un espace de stockage de 4 Go, vous pouvez précharger vos morceaux préférés, vos albums et les listes de lecture dédiées à votre entraînement.Concernant son autonomie (atteignant 12 heures au total pour une charge complète), le Walkman de Sony peut être chargé pendant 3 petites minutes pour 60 minutes d'utilisation. Enfin, les écouteurs sont fournis avec un bandeau ajustable, un câble USB, un guide de démarrage, un manuel d'instructions, un kit d'oreillettes, un kit d'oreillettes spécial natation et une station d'accueil USB.