Panasonic SCGA10EC-W Enceinte à commande vocale à 83,99€ au lieu de 119,99€

L'enceinte Panasonic SCGA10EC-W à moins de 84 euros avec un code promo

Une enceinte intelligente avec Google Assistant

RDV sur le site Cdiscount pour acquérir en promotion la Panasonic SCGA10EC-W. Proposée initialement à 119,99 euros, l'enceinte à commande vocale voit son prix chuter à 83,99 euros à l'aide du coupon AFFAIRE30. Le code promotionnel est à saisir après avoir ajouté le produit dans le panier.Concernant de la livraison gratuite, il est conseillé de choisir le retrait du produit en point relais. Pour les membres CDAV, ces derniers bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Si vous êtes intéressés par le programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant quelques jours en cliquant sur ce lien Equipée du Google Assistant, la Panasonic SCGA10EC-W dispose d'une variété de fonctions intéressantes, comme la possibilité d'écouter de la musique ou de contrôler vos appareils électroménagers connectés à l'aide des commandes vocales.À propos des caractéristiques techniques, l'accessoire possède des haut-parleurs Lincs D-Amp (3ème génération) avec une puissance de sortie de 2x 20W (40W RMS), une entrée audio de 3.5mm et une entrée d'alimentation CA 100V - 240V, 50/60Hz. Enfin, l'enceinte embarque une connexion WiFi 802.11 ac/b/g/g/n (2.4 GHz/5 GHz) et le Bluetooth 4.2.