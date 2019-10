l'écran PC ACER 23,6" FullHD dalle IPS à moins de 70€

30 euros de remise pour le Acer ED245QAbi

Bon rapport qualité/prix pour un écran PC de 23,6 pouces

On vous invite donc à vous rendre sur le site Cdiscount pour vous procurer en promotion le Acer ED245QAbi. Alors qu'il est proposé aux alentours de 99,99 euros sur d'autres sites marchands, l'écran PC voit son prix baisser à 69,99 euros ; ce qui fait une remise intéressante de près de 30 euros.À propos de la livraison gratuite, il faut privilégier le retrait du produit en point relais. Pour les membres CDAV, ces derniers bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Si vous êtes intéressés par le programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement durant quelques jours en cliquant simplement sur ce lien Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du moniteur.Le Acer ED245QAbi dispose d'un écran Full HD de 23,6 pouces (LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT) avec une résolution native de 1920 x 1080 px à 60 Hz, des interfaces HDMI et VGA, d'un temps de réponse de 4 ms, d'un type de panneau IPS, d'une luminosité de 250 cd/m2 et d'un rapport de contraste de 1000:1 / 100000000:1 (dynamique).Bref, comme vous l'aurez compris, il s'agit ici d'un bon rapport qualité/prix pour cet écran PC de 23,6 pouces.