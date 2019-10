Pack PS4 Slim 500 Go Noire + Voucher Fortnite à moins de 230€

La PS4 Slim avec Fortnite à moins de 230 euros

À lire aussi : Jeux PlayStation 4, notre comparatif

La console de Sony avec un disque dur intégré de 500 Go

C'est donc sur la plateforme Cdiscount où il est possible de se procurer la PS4 Slim avec Fortnite à moins de 230 euros. Vendue normalement à 329,99 euros sur le site marchand, la console de jeux de Sony voit son prix baisser à exactement 229,99 euros.Il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si le futur acheteur aura choisi la livraison du produit en point relais. Pour rappel, la livraison à domicile est gratuite pour les membres Cdiscount à volonté. Si vous n'avez pas adhéré au programme CDAV, sachez que vous pouvez le tester gratuitement durant quelques jours en cliquant ici La PS4 Slim de la marque Sony est une console Haute Définition disposant d'un processeur 8 coeurs, d'un disque dur intégré d'une capacité de 500 Go, d'un lecteur DVD Bluray et d'une manette sans fil Dualshock 4.Avec la PS4 Slim, vous pourrez profiter ainsi d'un vaste catalogue de jeux et d'en installer d'autres en versions physique ou dématérialisée. Cela vous permettra donc de jouer immédiatement à Fortnite qui est fourni sous la forme d'un coupon. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres packs, on vous invite à consulter notre article consacré à ces offres PS4 incontournables