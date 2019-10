🔥 Le disque dur externe Western Digital elements portable - 4To à moins de 100€

4 To pour moins de 100€

À lire aussi : Disque dur externe, notre comparatif

Un disque rapide et ultra compatible

99,99€ c'est donc le prix de ce disque dur externe portable Elements de chez Western Digital qui dispose d'un gigantesque espace de stockage de 4 To. Avec une telle mémoire à votre disposition, nul besoin de vous imposer de limites. Films, intégraux de toutes les séries que vous aimez, logiciels ultra encombrants, photographies par milliers et documents à n'en plus finir... ce disque accueillera tous vos fichiers sans sourciller.En profitant du Western Digital à ce prix, ce sont 20€ que vous économisez par rapport au montant habituel. Il est possible de régler votre commande en 4 mensualités en payant quelques frais supplémentaires. Si vous souhaitez recevoir votre disque dur dès demain, en point retrait ou directement chez vous, passez commande avant 14 heures sur le site de Cdiscount.Le disque dur externe Western Digital Elements est équipé d'un port USB 3.0 qui permet de le connecter à vos appareils les plus récents. Il est également compatible avec le format 2.0 installé sur les équipements qui ont quelques années de plus. L'USB 3.0 garantit une excellente vitesse de transfert des données. Le disque a été programmé pour être utilisé avec Apple MacOS X, Windows 10, Windows 8.1 mais aussi Windows 7, il est donc probable que pour une utilisation sous d'autres systèmes d'exploitation, vous ayez besoin de reformater le disque. Le petit appareil est garanti pendant 2 ans, les pièces comme la main d'œuvre.Avec ce disque dur externe Western Digital vous pourrez conserver des milliers de données mais également alléger votre PC lui permettre ainsi d'être plus réactif.