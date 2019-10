Smartphone pas cher : notre sélection des 3 offres à moins de 100€

3 smartphones en dessous de la barre des 100€

Commençons par le smartphone d'entrée de gamme Asus Zenfone Live L2 qui dispose d'une fiche technique amplement suffisante pour un usage quotidien. L'accès aux réseaux sociaux se fera sans difficulté sur ce smartphone, mais les applications plus gourmandes auront un peu plus de difficulté à rester fluides. Le produit arbore un écran Full View de 5,5 pouces pour une définition de 1440x720 pixels. Doté d'un processeur Snapdragon 430 Octo-Core 1.4 Ghz appuyé par 2 Go de mémoire RAM, le Asus Zenfone live 2 est également équipé 32 Go de stockage interne extensible jusqu'à 256 Go via une carte micro SD. Les amateurs de photo retrouveront quant à eux un capteur photo arrière de 13 Mégapixels.Le smartphone dispose également d'un second emplacement pour carte sim.Dans la lignée des séries 6A, le Xiaomi Redmi 7A dispose de toutes les qualités que l'on peut attendre d'un smartphone d'entrée de gamme. Équipé d'un processeur Snapdragon 439 appuyé de 2 Go de RAM, il vous permettra de faire tourner la majorité des applications et des jeux. Côté photo, le 7A est doté d'un appareil photo arrière de 13 mégapixels offrant des photos plus que correctes au vu de son prix. Ce modèle dispose d'une excellente autonomie avec plus de 22h50 d'utilisation classique en une seule charge.Le Xiaomi Redmi 7A est un téléphone que nous ne pouvons que trop vous conseiller en tant que premier smartphone.Le Honor 7s est un smartphone qui conviendra parfaitement aux personnes souhaitant disposer d'un smartphone aux fonctionnalités classiques. Le terminal embarque un écran HD+ de 5,45 pouces pour une résolution de 1440x720 pixels. Il fonctionne avec l'OS Android 8 et embarque un processeur Mediatek MT6739 1,5 GHz appuyé par 2 Go de mémoire vive. Côté stockage, le smartphone nous offre 16 Go de stockage extensible à l'aide d'une carte MicroSD. Il dispose également d'un module photo principale de 13 Mégapixels et d'un autre objectif de 5 Mégapixels à l'avant.