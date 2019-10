🔥 Chaise gamer Baquet Race à 66,49€ au lieu de 99,99€

33,5€ de réduction sur l'achat de la chaise gamer Baquet Race avec un code promo

Fauteuil de bureau façon siège baquet

On vous invite donc à vous rendre sur la plateforme Cdiscount pour acquérir la chaise gamer Baquet Race qui bénéficie en ce moment d'une belle ristourne.Vendue initialement aux alentours des 99,99 euros, la chaise voit son prix déscendre à 66,49 euros ; soit 33,5 euros de remise immédiate de la part du site marchand grâce au code AFFAIRE30 qui est à saisir dans le panier.Et ce n'est pas terminé ! Le produit vendu par Cdiscount est éligible à une offre spéciale vous permettant d'avoir une réduction supplémentaire. Pour se faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Offre spéciale" situé juste en-dessous de celui de l'ajout du panier. Vous bénéficierez ainsi d'une remise supplémentaire non négligeable.Ce fauteuil de bureau façon siège baquet Race est idéal pour les adeptes du gamng.Réglable en hauteur, il dispose d'un revêtement en PU et PVC noir et de finitions bleues, d'une structure et base en métal chromé, d'un garnissage en mousse de 55 kg/m3 et de 5 roulettes en nylon. D'un poids de 17,8 kilos, la chaise mesure L 64 x P 58 x H 126,5-134 cm.En ce qui concerne la livraison, elle est gratuite en point relais et à domicile pour les membres CDAV. Pour ceux et celles qui ne sont pas adhérents au programme Cdiscount à volonté, vous pouvez le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici