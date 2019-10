🔥 Pack PlayStation : PS4 Slim 500 Go Noire + God of War à 259,99€ au lieu de 319,99€

Une ps4 avec deux jeux offerts, merci Cdiscount

Fortnite et God of War à l'assaut de votre console

Pour profiter de cette offre, c'est chez Cdiscount qu'il faudra vous rendre ! Vendue habituellement seule aux alentours des 299€, le e-commerçant nous propose un pack qui saura convaincre les fans de jeux multijoueurs, comme les joueurs de jeux solo. Avec un catalogue de plus de 1700 jeux et de nombreuses exclusivités comme Spiderman, la PS4 est une console qui conviendra parfaitement aux casusals gamers, ainsi qu'aux gamers acharnés.Sorti le 20 avril 2018 sur PS4, God of War est et encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs jeux de l'année, voire même de tout le catalogue de la PS4. Le dieu de la guerre Kratos revient dans une nouvelle épopée en compagnie de son fils Atreus. Cette fois, la mythologie grecque laisse sa place au panthéon des dieux nordiques.Le dieu de la guerre n'est cependant pas seul. Il est accompagné par le battle royal le plus à la quote dû moment : Fortnite. Fourni en version dématérialisée par le biais d'un code de téléchargement, celui-ci vous permettra de profiter de nombreux bonus en jeu.