Clavier Razer Huntsman + Souris Razer Lancehead Tournament Edition à seulement 99,99€

Le clavier Razer Huntsman et la souris Lancehead Tournament Edition pour moins de 100 euros

À lire aussi : Clavier gamer, notre comparatif

Un clavier RGB avec un rétroéclairage composé de 16,8 millions de couleurs

On vous donne donc rendrez-vous sur le site Cdiscount pour vous procurer ce pack Razer contenant le clavier Huntsman et la souris Lancehead Tournament Edition à exactement 99,99 euros.Pour la livraison gratuite, il est conseillé de retirer le produit en point relais. Dans le même temps, on vous rappelle que les membres CDAV ont l'avantage d'obtenir la livraison gratuite à domicile. Si vous n'avez pas adhéré au programme Cdiscount à volonté, sachez que vous pouvez le tester gratuitement pendant quelques jours en cliquant ici Concernant les caractéristiques du clavier, le Razer Huntsman embarque des touches opto-mécaniques avec une force d'activation de 45g, un rétroéclairage Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs, un stockage hybride intégré jusqu'à 5 profils, des touches programmables et une activation simultanée de 10 touches avec anti-ghosting.De son côté, la souris filaire Razer Lancehead TE, qui est idéale pour les droitiers et gauchers, dispose d'une capteur optique 16 000 DPI 5G et d'un éclairage Razer Chroma RGB.