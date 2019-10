🔥 Xiaomi Redmi Note 7 à 145,96€ au lieu de 174,99€

Un rapport qualité/prix imbattable

À lire aussi : Smartphone, notre comparatif

Les principales caractéristiques du Note 7

Le Redmi Note 7 est un smartphone vraiment convaincant qui répondra aux attentes de tous ceux qui cherchent un appareil robuste et très endurant. Vendu dans les 230 € à sa sortie, son prix a progressivement baissé pour descendre petit à petit à moins de 200€. Aujourd'hui, il franchit la barre des 150€ et, qui plus est, dans sa version la plus performante. En effet, c'est bien le Note 7 à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne qui est accessible à ce prix sur Cdiscount. Une affaire que l'on ne peut que vous recommander.Pour cette commande sur Cdiscount , vous devrez attendre une dizaine de jours avant de recevoir votre nouveau smartphone. En réglant de menus frais de dossier (un peu moins de 4€) il est possible de payer le Redmi Note 7 en 4 mensualités.Le Redmi Note 7 de chez Xiaomi est donc le smartphone idéal pour ceux qui veulent avant tout un appareil réactif et fiable. Son grand écran LCD IPS de 6,3 pouces laisse apparaître une discrète encoche en forme de U. Il affiche une définition de 2280 x 1080 pixels et une très belle luminosité qui lui permet d'être bien appréhendé, même en plein soleil. Il embarque le processeur Snapdragon 660 à 8 cœurs qui permet d'enchaîner les applis et même de de se détendre avec en testant toutes sortes de jeux, même les plus récents.Grâce à une batterie de 4 000 mAh, son autonomie est tout simplement exceptionnelle. Le smartphone peut ainsi tenir plus de deux jours sans problème. La partie photo pourrait être améliorée, mais reste néanmoins plus que correcte au vu du prix du Note 7. Il possède ainsi un double capteur arrière dont le principal atteint les 48 mégapixels. C'est dans son coloris le plus élégant et plus classique, le noir, que le smartphone est proposé à ce prix sur Cdiscount.Si vous cherchez un smartphone solide qui met le paquet sur les caractéristiques essentielles et à (très) petit prix, le Redmi Note 7 de Xiaomi sera le parfait appareil.