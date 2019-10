Économisez en achetant un pack pc portable, une imprimante HP

Un pc, une sacoche et une imprimante ! Merci Cdiscount

pc portable : les meilleures ordinateurs portables, ultrabook et 2-en-1 Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Notre comparatif des meilleurs pc portable

2 choix, 2 prix, 2 besoins différents

En cette fin de semaine, ce n'est pas une, mais deux offres très alléchantes que Cdiscount nous propose à un super prix ! En effet, le commerçant a mis en vente sur son site 2 packs comprenant dans chacun d'entre eux 2 ordinateurs portables HP d'une gamme similaire, une sacoche de transport ainsi qu'une imprimante jet d'encre. Regardons de plus près ces 2 offres.Voici le premier qui est plutôt réservé aux plus petits budgets, celui-ci contient l'ordinateur portable 15-dw0080nf d'une taille de 15 pouces. Côté configuration, ce pc est équipé d'un processeur i3-7020U et de 4 Go de Ram qui lui assureront de faire tourner les logiciels de bureautique tels que la suite office. Son SSD de 128 Go appuyé par un disque dur de 1 To offre au système d'exploitation une très bonne fluidité tout en profitant d'un espace de stockage assez conséquent pour un ordinateur portable. Au niveau de l'affichage, le HP 15-dw0080nf dispose d'une dalle WLED d'une résolution de 1366 x 768. Ce pc est clairement orienté pour la bureautique. N'espérez donc pas pouvoir faire tourner beaucoup de jeux dessus. Son réel point fort se situe au niveau de son autonomie, pouvant atteindre les 10 heures.L'imprimante fournie dans ce pack est la HP DeskJet 2620 compatible wifi. Celle-ci correspondra parfaitement à un usage domestique avec une moyenne de 1000 impressions avant que les cartouches ne rendent l'âme. Vous pourrez également numériser vos documents grâce à son scanner.Dans le 2ème pack, Cdiscount nous propose le PC portable HP 15-dw0055nf, un ordinateur plus puissant que dans le pack précédent, mais qui ne vous permettra pas de jouer dans des conditions idéales. D'une taille de 15-dw0080nf, le pc portable est équipé d'un processeur i5-8265U et de 8 Go de Ram qui feront tourner n'importe quel logiciel de bureautique, et quelques logiciels de retouches photos sans broncher. Son SSD de 240 Go assure à Windows une fluidité optimale. Cependant, il faudra le ménager, car l'espace disponible sur celui-ci risque de rapidement saturer si vous avez tendance à stocker beaucoup de fichiers. Côté affichage, le HP 15-dw0055nf dispose d'une dalle LED d'une résolution de 1366 x 768.L'imprimante fournie dans ce pack est la HP DeskJet 2620. Comme pour le pack précédent, cette imprimante conviendra surtout à un usage domestique avec une moyenne de 1000 impressions avant de devoir changer les cartouches. Celle-ci est également dotée d'un scanner qui vous permettra de numériser vos documents.