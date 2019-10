Profitez des SSD à prix cassé chez Cdiscount

À lire aussi : SSD, notre comparatif

Le téraoctet sous la barre symbolique des 100€ chez les M2

Des SSD 2,5" plus classiques à petit prix

Et non vous ne rêvez pas, notre sélection commence avec un excellent bon plan qui devrait ravir enfin ceux d'entre-vous qui cherchaient à acquérir un SSD M.2 pour moins de 100€. Pour cela, rendez-vous chez Cdiscoount pour profiter de l'excellent SSD M.2 Intel 660p 1 To au prix de 99,99€ . Si le prix ou l'espace de stockage est trop élevé pour vos besoins, vous pourrez bénéficier de sa version 500 Go pour 59,99€ en vous rendant à cette adresse Si la marque Intel ne vous inspire rien, nous vous présentons le second SSD M.2 de notre liste : le Crucial p1 500Go. Habituellement vendu aux alentours des 80€, ce M.2 excelle dans la gestion de petites données. Doté d'un débit d'écriture de 950 Mo/s pour 1900 Mo/s (lecture), le Crucial P1 vous assurera une excellente fluidité de votre système d'exploitation.Si votre ordinateur ne dispose pas de support pour y connecter un SSD M.2, voici une liste de deux SSD 2,5 en promotion qui devraient vous ravir.Commençons avec le PNY CS900 de 480Go pour 49,99€, un habitué de notre section bons plans. Doté d'une vitesse d'écriture de 470 Mo/s pour 555 Mo/s de lecture, ce SSD conviendra parfaitement pour tout type d'utilisation. Sa qualité de conception et sa fiabilité en font un espace de stockage qui saura tenir aux aléas que peuvent subir les espaces de stockage sur le temps.Enfin, clôturons notre sélection de SSD avec celui le Sandisk PLUS 240Go dont la réputation n'est plus à faire. Habituellement vendu à 34€99, Cdiscount nous propose une petite réduction de 5 euros sur celui-ci. Ce bon plan s'adresse plus particulièrement aux personnes souhaitant seconder celui-ci avec un disque dur. En effet, si vous avez tendance à stocker de nombreux fichiers sur votre ordinateur comme des jeux ou de nombreux logiciels lourds, vous arriverez rapidement à saturer ce SSD. Avec une vitesse d'écriture de 423 Mo/s pour 526 Mo/s de lecture, la fluidité de votre système d'exploitation ainsi que des logiciels que vous installerez dessus sera assurée.