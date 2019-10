🔥 Apple iPhone XR 64 Go à 649,99€ au lieu de 849,99€

Un iPhone puissant en promo chez Cdiscount

Pour des photos impeccables en plein jour

Cette réduction est actuellement valable chez Cdiscount . Le paiement en quatre fois est bien évidemment de la partie. Ainsi, vous pouvez débourser seulement 166,38€ au moment de l'achat puis 166€ par mois. Votre budget du mois sera donc préservé. La livraison à domicile est totalement gratuite, tout comme en point de retrait. De plus, si vous êtes abonné au service Cdiscount à Volonté (essai offert puis 29€ pour la première année), vous recevrez la commande en un jour ouvré sans frais supplémentaires. Nous avons fait le tour des modalités concernant ce produit, passons maintenant au description du smartphone.L'iPhone XR (voir notre test) possède un écran 6.1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Un processeur Apple A12 Bionic répond présent. Il est épaulé par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Le mobile d'Apple peut basculer d'une application à l'autre sans aucun ralentissement. Les jeux les plus gourmands en ressources tourneront sans difficulté. Vous pourrez enchaîner les longues parties puisque le smartphone chauffe très peu. Autre bon point, l'ergonomie est au rendez-vous. L'étanchéité avec une certification IP67 le protège contre la poussière et une immersion temporaire.Passons aux photos puisque l'iPhone XR embarque un capteur 12 mégapixels qui vous permettra de capturer des vidéos en Full HD. À l'avant, le capteur atteint 7 mégapixels et profite d'une compatibilité avec la fonctionnalité de détection faciale. En ce qui concerne la batterie 2942 mAh, elle offre une autonomie supérieure à une journée complète pour une utilisation classique du smartphone.Un haut de gamme signé Apple à moins de 700€ ? C'est possible avec cette belle promotion pour l'iPhone XR. Ce mobile brille pour sa puissance impressionnante, son ergonomie exemplaire et ses photos de grande qualité. Bientôt un an après sa sortie initiale, ce modèle est toujours une véritable référence. N'hésitez pas une seule seconde !