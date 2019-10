🔥 Pack HP Stream 14-ds0001nf office 365 inclus + Xbox One S All Digital + 3 Jeux à 279,99€

HP HP Stream 14-ds0001nf : un petit pc adapté pour de la petite bureautique

Xbox One S All digital

Disposant d'une configuration modeste, le HP Stream 14-ds0001nf est un ordinateur portable qui conviendra parfaitement à ceux souhaitant disposer ponctuellement d'une machine pour accéder à internet et faire un peu de bureautique. Si son processeur AMD A4 et ses 4 Go de RAM vous permettent de faire tourner de petits logiciels sans encombre, il vous faudra cependant ménager l'ordinateur pour éviter de perdre en fluidité. De même pour ses 32 Go qui peuvent rapidement arriver à saturation, n'hésitez pas à investir dans une carte sd pour augmenter sa mémoire. Avec plus de 8 heures d'autonomie, le HP Stream 14-ds0001nf est le compagnon idéal pour vous accompagner lors de longs trajets.Petit bonus : Cdiscount nous permet de réaliser plus d'économies en nous faisant profiter d'une licence d'un an pour Office 365.Vendu avec 3 jeux orientés sur le multijoueur en ligne, la Xbox One S All Digital est la partenaire parfaite pour passer du bon temps en ligne avec vos amis. Ainsi, prenez la mer et partez à l'abordage du bateau des autres joueurs avec l'excellent Sea of Thieves. Si vous êtes plutôt du genre à apprécier les jeux de survie et de construction avec Minecraft. Ou alors, prouvez à tout le monde que vous êtes le numéro 1 des jeux de shoot avec le cultisme Fortnite. Vendu avec 2 manettes, vous pourrez également en profiter pour organiser de belles soirées pizza avec vos amis autour d'un bon FIFA 20 !Attention toutefois, cette console de jeu est différente de la Xbox One classique ! En effet, celle-ci ne possède pas de lecteur optique. Pour faire simple, les jeux sur Blu-ray ne pourront pas être lus. Vous devrez obligatoirement passer par la boutique en ligne de Microsoft pour les télécharger. Cette machine est à réserver uniquement aux joueurs qui possèdent une excellente connexion internet.