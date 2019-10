🔥 Acer HA240YAwi - Ecran 23,8" - Dalle IPS à 89,99€ au lieu de 149,99€

Un écran Acer de 23,8 pouces à moins de 90 euros

Les points forts de l'écran LCD Acer HA240YAwi

C'est donc sur la plateforme de Cdiscount où les membres du site peuvent acheter un écran de 23,8 pouces à moins de 90 euros. Vendu initialement à 149,99 euros, le Acer HA240YAwi voit son prix baisser à 89,99 euros ; soit une remise immédiate de 60 euros.À propos de la livraison, les frais de port sont offerts si le produit a été retiré gratuitement en point relais.Le produit possède une garantie de 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement).Pour 89,99 euros, vous avez donc un écran 23,8 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le Acer HA240YAwi dispose d'un temps de réponse de 4 ms, d'une luminosité de 250 cd-m², de 16.7 millions de couleurs et d'un angle de visualisation de 178 degrés.En ce qui concerne les technologies embarquées, vous avez essentiellement le Acer Adaptative Contrast Management, la FreeSync Technology, le ComfyView, le Zero Frame et le Flicker-Less. Enfin, un port VGA et un port HDMI équipent l'écran LCD.