🔥 Seagate Disque dur Interne HDD 2To à 54,99€ au lieu de 74,09€

Un HDD Seagate chez Cdiscount

Un disque dur Seagate Barracuda de 2 To

Premièrement sachez que notre produit du jour est vendu et expédié par la plateforme bordelaise Cdiscount. Cela signifie que pour obtenir la livraison express gratuite il vous faudra un abonnement Cdiscount à Volonté. Cet abonnement présente 6 jours d'essai gratuit, puis coûte 29€ par an, retrouvez cet essai gratuit à cette adresse Le site marchand propose également le paiement échelonné en 4 fois en échange de quelques euros supplémentaires. La garantie panne + casse d'une durée de 4 ans s'élève à 11,99€, ce qui est un bon prix pour un service très utile aux personnes maladroites. Passons maintenant rapidement aux caractéristiques du produit.Premièrement sachez que le disque fait partie des modèles que Clubic a comparé en profondeur, vous pouvez donc retrouver ce comparatif disque dur ici . Selon notre comparatif, le Seagate Barracuda présente un des meilleurs rapport qualité/prix du marché.Avec ses 7200 tours/minutes, il peut dépasser les 200 Mo/s en lecture et en écriture. Ces performances sont très satisfaisantes pour un disque dur mécanique. Le HDD est garanti 2 ans, et présente une durée d'utilisation annoncée de 2400 heures/an, ce qui est un peu faible (environ 6 heures par jour) mais également sous estimé. Dans les faits il ne faut pas avoir peur de ces chiffres.Avec ces caractéristiques, et ses 2 To, ce disque dur fera un excellent élément pour stocker des fichiers volumineux à moindre prix.Vous avez maintenant toutes les informations en main pour décider, alors n'hésitez plus !