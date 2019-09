🔥 Samsung écran incurvé - 24" Full HD à moins de 200€ avec ODR de 20€

Un bon plan gaming chez Cdiscount

Un moniteur PC Gaming Samsung

Le moniteur est donc disponible chez le marchand bordelais Cdiscount, et il s'agit d'un produit Cdiscount à Volonté. Cela signifie qu'il est éligible à la livraison express gratuite avec l'abonnement CDAV. Si vous n'en disposez pas, la plateforme propose 6 jours d'essai gratuit et sans engagement à cette adresse . L'abonnement coûte ensuite 29€ par an au lieu de 39€ et vous offrira entre autres la livraison express sur tous les produits Cdiscount à Volonté.Le marchand met également à disposition le paiement en 4 fois, soit une première échéance de 51,20€ puis 3 autres de 51,19€. En termes de réduction vous pourrez bénéficier jusqu'au 30 septembre d'une offre de remboursement de 20€ en remplissant ce formulaire : ODR Samsung Le produit du jour est donc un moniteur PC d'une très bonne qualité de la marque Samsung. Il présente une dalle VA Qled de 24 pouces. Il s'agit d'un écran basique mais de très bonne facture, qui saura se montrer polyvalent dans toutes vos tâches quotidiennes. Sa réactivité et son taux de rafraichissement lui permettent d'offrir des performances très satisfaisantes, notamment pour le jeu.En effet ce moniteur PC dispose d'un taux de rafraichissement de 144 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms, le tout sur une résolution native FHD de 1920x1080 pixels et compatible avec la technologie AMD Freesync. Toutes ces caractéristiques font de cet écran un très bon périphérique, pour ceux qui souhaitent investir dans un écran conçu pour le jeu vidéo. À seulement 179€ après ODR, il s'agit bien d'une offre.Voici donc pour la présentation de ce bon plan, maintenant c'est à vous de jouer !