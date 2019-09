🔥 Xiaomi Mi 9 Lite 64 Go à 269€ + Mi Band 3 offert chez Cdiscount

Un pack Xiaomi très tentant !

Xiaomi Mi 9 Lite + Mi Band 3

Le smartphone est donc disponible et vendu par la plateforme bordelaise Cdiscount. En termes de livraison, elle sera gratuite dans tous les cas en point relai et payante à domicile. Vous pouvez également souscrire à l'essai gratuit du programme de fidélité à cette adresse pour bénéficier de la livraison à domicile gratuite.Cdiscount propose un paiement échelonné en 3, 5 ou 10 fois, moyennant quelques euros supplémentaires. Notez également que le marchand vous propose également une garantie casse de 1 ou 2 ans aux prix respectifs de 22,99€ et 32,99€, ça peut être utile si l'on est maladroit.Commençons par la description du tout nouveau smartphone. En effet le Mi 9 Lite est une nouvelle déclinaison de gamme du Mi 9 , que nous avons déjà testé. En terme d'architecture, l'appareil embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 710, d'un écran Amoled de 6,39 pouces, ainsi qu'une batterie de plus de 4000 mAh, de belles caractéristiques pour ce prix.N'oublions pas le bracelet connecté offert, le Xiaomi Mi band 3. Tout d'abord sachez que nous avons comparé ce modèle avec ses concurrents, vous pouvez retrouver ce comparatif complet en suivant ce lien . Le principal avantage de ce bracelet est son grand écran Amoled qui vous permettra d'afficher clairement toutes les informations nécessaires. L'appareil est également un champion en autonomie avec plus de 21 jours annoncés.Voilà pour cette offre très intéressante alors si le pack vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire !