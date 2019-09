🔥 Écouteurs sans-fil Apple AirPods 2 à 137,74€ au lieu 144,99€

Apple AirPods : des écouteurs légers et fiables

Toujours autant de possibilités

Nous sommes chez Cdiscount pour cette bonne affaire appréciable. Le site bordelais vous demandera d'utiliser un code pour activer la promotion dont nous vantons les mérites dans cet article. Vous devrez taper les caractères qui vont suivre au moment de valider votre panier : LAST5. Pour le reste, sachez que la livraison à domicile est offerte et que vous pouvez choisir de payer en quatre fois, soit 37,13€ au moment de l'achat puis 37€ par mois. Les clients Cdiscount à Volonté (essai gratuit puis 29€/an pour la première année) recevront ce produit sous un jour ouvré. Poursuivons en évoquant les points forts de cet appareil.Les écouteurs sans-fil AirPods 2 se connectent en Bluetooth aux iPhone, iPad et iPod. Ils viennent se placer directement dans vos oreilles et ne vous gêneront pas grâce à leur légèreté exceptionnelle. En effet, chaque écouteur fait seulement 4 grammes. Ils embarquent des fonctionnalités intéressantes comme celle qui arrête automatiquement la musique lorsque vous retirez les AirPods de vos oreilles. De plus, la puissance sonore est au rendez-vous et elle a même été légèrement améliorée par rapport au modèle précédent.Bien entendu, vous pourrez faire beaucoup de choses avec ces AirPods 2. Grâce au microphone intégré, vous aurez la possibilité de passer des appels sans avoir à sortir le smartphone de votre poche. Aussi, vous pourrez passer par Siri via les commandes vocales afin de réaliser de nombreuses tâches. En énonçant la célèbre formule "Dis, Siri", vous allez pouvoir lancer de la musique ou même répondre à un appel sans le moindre effort. Enfin, Apple estime que la batterie de ses écouteurs peut tenir environ 5 heures.Globalement, les performances de ces écouteurs Apple AirPods 2 sont à la hauteur des attentes. Ils sont agréables à porter, profitent de nombreuses fonctionnalités appréciables (dont Siri) et d'une connexion Bluetooth stable pouvant fonctionner jusqu'à 10 mètres de distance. Il s'agit d'un accessoire indispensable pour les fans de la marque de la pomme.