🔥 iPad 9,7" Retina 32Go WiFi Argent à 284,99€

Un iPad, mille façons d'en profiter

Un écran qui se démarque

Une tablette, c'est un outil ultra pratique qui vous permet de profiter de toutes vos applications avec un grand confort. Lire votre journal en ligne, prendre des rendez-vous, faire du shopping, mais aussi programmer votre musique, jouer ou regarder des films... il y a autant d'utilisations possibles que d'utilisateurs. Faire toutes ces activités sur un iPad est encore plus réjouissant pour les fidèles amateurs de la marque à la pomme. Aujourd'hui vendu à seulement 284,99€ sur le site du commerçant bordelais Cdiscount , l'iPad au sublime écran Retina de 9,7 pouces a toutes les chances de vous combler. Pour contenter les plus impatients, Cdiscount peut vous livrer dès le lendemain si vous passer commande avant 14h.L'est un IPS TFT qui fonctionne par rétroéclairage par LED. Grâce à la qualité des matériaux utilisés, vous ne laisserez pas de traces de doigts sur sa surface. Vous pourrez ainsi profiter au maximum de l'écran qui affiche une belle résolution de 2048 x 1536 pixels et 264 ppi. Si vous possédez un Apple pencil, bonne nouvelle, la tablette est 100% compatible et lui obéira au doigt et à l'œil. Sous le capot, l'iPad est également bien équipé. Il embarque le processeur quadricœur Apple A10 Fusion et dispose de 32 Go d'espace de stockage. Vous naviguerez avec le système d'exploitation Apple iOS 12. Si la qualité photo n'est pas réellement exceptionnelle, le capteur arrière propose tout de même 8 mégapixels. L'appareil offre en plus une caméra en FaceTime HD. Sur les côtés de l'iPad sont présents une sortie casque de 3,5 mm ainsi qu'un Lightning.Pour travailler ou pour vous détendre, cet iPad remplira parfaitement son rôle. Sa couleur argent apporte une élégante sobriété à un design déjà très soigné.