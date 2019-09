🔥 Xiaomi Mi 8 64 Go Bleu à moins de 230€

Le Xiaomi Mi 8 64 Go Bleu à petit prix

Un smartphone design et performant !

Pour accéder à un tel prix, il va falloir additionner plusieurs petites astuces. Tout d'abord, le prix dua déjà baissé sur Cdiscount , n'atteignant plus que les 309€. Mais en tapant un simple code promotionnel, vous allez pouvoir encore faire diminuer son prix. Vous bénéficierez alors d'une, ce qui fait un peu plus de 34€ d'économie. Le code à inscrire dans la case dédiée est le suivant :. Votre facture s'élèvera ainsi à 274,10€.Pour profiter d'un prix encore plus avantageux, il faudra passer par une, comprenez offre de remboursement. Si avancer la somme est toujours moins réjouissant, le principe de cette ODR est heureusement fort simple et vous fera tout de même économiser le joli montant de 50€. Vous avezpour bénéficier de cette promotion. Après votre achat, il faudra suivre la procédure (détaillée juste ici , ou accessible en suivant le lien sur la page du produit) dans les 10 jours suivants votre achat. À noter que cette offre estLeest loin d'être un smartphone d'entrée de gamme, c'est donc une bonne opportunité que de pouvoir se le procurer à ce prix. L'appareil est en effet une petite machine solide et affichant des caractéristiques très convaincantes. Son écran AMOLED de 6.21 pouces d'une belle qualité propose une résolution de 2248 x 1080 pixels en Full HD+ pour une utilisation ultra agréable.Il embarque un processeur réactif, le Qualcomm Snapdragon 845 à 2.8 GHz, 6 Go de RAM ainsi que 64 Go de mémoire. Vous prendrez des selfies particulièrement soignés grâce une caméra avant qui pousse jusqu'à 20 mégapixels et qui est dotée d'un mode se servant notamment de l'intelligence artificielle pour améliorer vos portraits. Côté autonomie, la batterie fait le job avec sa capacité de 3400 mAh et sa technologie Quick Charge 4.0+ de charge rapide. Le Xiaomi Mi 8 est garanti pendant 2 ans.Avec ce smartphone de qualité, vous pourrez profiter d'un max d'applis et prendre de très beaux clichés en un seul geste. Accessible en ce moment à moins de 230€, on peut vraiment parler d'une affaire.