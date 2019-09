🔥 Les 7 jours Xiaomi : des promos sur le high-tech chez Cdiscount

7 jours de folie Xiaomi !

Nos 4 bons plans pour les 7 jours Xiaomi

C'est donc sur le site bordelais Cdiscount que nous avons découvert ces quelques réductions. Sur l'ensemble de ces produits, vous pourrez opter pour le paiement en quatre fois si vous le désirez. La livraison à domicile est gratuite et si vous êtes abonné au service Cdiscount à Volonté, vous recevrez votre commande en seulement un jour ouvré. Le premier essai est gratuit puis il faudra débourser 29€ pour un abonnement d'un an. Maintenant que vous connaissez les modalités, il est temps de passer aux produits concernés.Dans cette sélection, nous vous proposons deux smartphones en réduction, un bracelet connecté et une trottinette électrique. La marque Xiaomi est devenue une valeur sûre au fil des années. Ainsi, les appareils que vous vous apprêtez à découvrir répondront forcément à vos attentes.Commençons avec le. Une offre de réduction de 30€ est valable jusqu'au 30 septembre. Il arbore un écran avec une diagonale de 5.99 pouces et une définition de 2160 x 1080 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 636, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Les performances sont donc parfaitement honnêtes et la fluidité sera au rendez-vous lors de votre navigation sur l'interface du mobile. La batterie 4000 mAh offre une autonomie exceptionnelle de pratiquement trois jours ! Enfin, le capteur photo avant de 12 mégapixels vous permettra de capturer de superbes clichés en plein jour.Place au. Vous pourrez utiliser le code XIOMI5 pour obtenir une réduction de -5%. Aussi, une offre de réduction d'une valeur de 50€ est toujours valable jusqu'au 30 septembre. En ce qui concerne les caractéristiques du Xiaomi Mi 8, il embarque un écran Super Amoled 6.22 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Un processeur Snapdragon 845 répond présent tout comme 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Ces performances vous permettront de jouer à la plupart des jeux récents avec une qualité vraiment optimale. Les photos seront également convaincantes grâce au capteur 12 mégapixels intégré. Ce smartphone affiche une construction de qualité et des caractéristiques plutôt honnêtes dans la plupart des domaines.À présent, c'est laqui entre en piste. Ce modèle possède un moteur de 250 W et une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 kilomètres de distance. La vitesse maximale que vous pourrez atteindre sera de 25 km/h en utilisation classique et le mode économie d'énergie la bridera à 18 km/h. Cette trottinette peut supporter un poids total de 100 kg et elle est également très robuste grâce à son alliage en aluminium. Cet exemplaire est donc parfait pour une utilisation en ville afin de vous rendre au travail par exemple.Enfin, nous terminons cette sélection sur le. Le bracelet connecté vous suivra durant vos séances d'entraînement, vérifiera votre fréquence cardiaque et surveillera votre sommeil. Toutes les informations s'afficheront sur l'écran OLED 0,78 pouce. La batterie 110 mAh tiendra pendant une dizaine de jours et le bracelet est compatible avec la plupart des smartphones Android et iOS.Notre sélection consacrée aux 7 jours Xiaomi est terminée. Vous pouvez maintenant vous faire plaisir.