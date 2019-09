🔥 GeForce GTX 1660 Ti et RTX 2080 en promo pour la rentrée !

Des promos chez Cdiscount et Rue du Commerce

Les bons plans du jour portent sur trois cartes graphiques : uneet unede chez, et unede chez. La première est disponible sur le site de vente en ligne Cdiscount et les 2 dernières chezLa livraison en point relais est gratuite sur les deux plateformes tandis que la livraison à domicile l'est uniquement avec Rue du Commerce. Si vous ne disposez pas encore du programme de fidélité, vous pouvez également profiter de 6 jours d'essai gratuit en suivant ce lien pour avoir la livraison à domicile gratuite. En termes de délai, Cdiscount annonce 2 jours tandis qu'il faudra en compter 3 pour Rue du Commerce.Vous savez maintenant tout sur les modalités de ces offres, place à la présentation des produits !Commençons par la carte graphiquedisponible en ce moment à 239,92€ au lieu de 299,99€. Notez qu'il faudra rentrer le codedans le panier pour profiter de ce prix. La bête dispose d'une gravure de 16 nm, de 6 Go de mémoire à 8 Gbps et d'une fréquence de base de 1506 Hz.En ce qui concerne le gaming, ce GPU est très satisfaisant. Couplé à un bon processeur il permettra de faire tourne la majorité des jeux en WQHD avec plus de 60 FPS. Lors de notre test complet nous avons noté que le très exigeant Shadow of the Tomb Raider est une exception et se limitera à une cinquantaine de FPS. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez retrouver ce test juste ici : Test Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Passons maintenant à notre second produit : ladisponible à 599€ au lieu de 949,90€, soit une jolie réduction de 37%. Cette jolie RTX 2080 dispose de fonctionnalités particulières comme le désormais célèbre, ou encore le streaming multi-processeur, ce qui en fait l'un des meilleurs modèles disponibles actuellement sur le marché. Avec ça vous n'aurez rien à craindre côté performance.Si malgré cela vous souhaitez augmenter encore l'efficacité de cette carte, il reste toujours l'overclocking. Justement, avec ce modèle Nvidia inaugure une technologie appelée OC Scanner qui vous permettra d'effectuer un overcloking bien équilibré en 1 clic. En termes de gaming, vous pouvez retrouver les résultats de notre test complet de la GeForce RTX 2080 Enfin, la dernière carte graphique de notre petite sélection est l'disponible à 599,90€ au lieu de 829,90€. Pour celle-ci, nous n'allons pas épiloguer bien longtemps puisqu'il s'agit du même modèle de chez Nvidia, mais assemblé par Asus cette fois-ci. Les différences entre les deux modèles sont mineures et se situent au niveau du design, du refroidissement ainsi que de la nuisance sonore.