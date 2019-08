🔥 PC portable Pavilion Gaming 17-cd0002nf 17" à 664,99€ au lieu de 949€ chez Cdiscount

Le HP Pavilion Gaming 17-cd0002nf sur Cdiscount

Les caractéristiques principales du PC portable

Cdiscount propose donc le HP Pavilion Gaming 17-cd0002nf en promotion. Vendu normalement autour de 949 euros, le PC portable voit son prix baisser à 699,99 euros. Mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez avoir une remise supplémentaire de 5% grâce au coupon de réduction 5PROMOS dont le code est à saisir lors de l'étape du panier. La réduction s'applique après la saisie du code dans la case prévue à cet effet. Le produit revient alors au prix de 664,99 euros.Et concernant la livraison du produit, il est conseillé de privilégier le retrait en point relais puisque les frais de port sont offerts.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques principales du PC portable. Le HP Pavilion Gaming 17-cd0002nf est équipé d'un écran 17,3" FHD IPS (résolution 1920 x 1080), d'un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz, de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 1 To en HDD et de 128 Go en SSD et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 / Intel UHD Graphics 630.Concernant la connectique, on retrouvera 1 port USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort 1.4 (Power Delivery 3.0, Sleep & Charge), 1 prise combo casque/microphone, 1 port USB 3.1 Gen 1 (Sleep & Charge), 2 ports USB 3.1 Gen 1, 1 port LAN et 1 port HDMI.Enfin, sachez que le PC portable est fourni sans OS. Libre à vous de choisir votre système d'exploitation préféré pour équiper l'appareil.