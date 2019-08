🔥 PC portable Dell Inspiron G3 17-3779 à 899€ au lieu de 1099€ chez Cdiscount

PC portable Dell Inspiron G3 17-3779 : tout en un !

Jouez sans vous frustrer

En achetant le levous avez peu de chance de vous tromper, car c'est un ordinateur à tout faire ! En effet, un de ses principaux atouts est sa grande polyvalence. Ce PC de la marque américaine Dell est aussi performant comme outil de travail qu'en appareil dédié à la détente.Créer de superbes présentations, surfer à toute vitesse sur Internet, regarder des vidéos en bonne qualité, jouer en ligne... le Inspiron G3 a été conçu pour que toutes ces activités puissent être réalisées dans de très bonnes conditions. En effet, grâce à son processeur Intel Core i5 de 8ème génération 8300H cadencé à 2.3 GHz et à ses 8 Go de RAM, il offre une belle puissance et une excellente réactivité. Le stockage principal est en SSD (128 Go), ce qui améliore encore les performances et la vivacité du PC. Pour installer tous les logiciels dont vous avez besoin et conserver toutes vos données, l'espace de stockage est compléter par 1 To HDD SATA qui tourne à 5400 tours/min.Avec ses 17 pouces et sa résolution de 1920 x 1080 pixels en Full HD, l'ordinateur portable Dell Inspiron G3 est un PC très confortable pour le gaming. Ajoutez à cela un processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 1060, et vous avez la recette idéale pour jouer à de nombreux jeux, même ceux qui ont un certain niveau d'exigence. Si vos proches aiment suivre vos prouesses, c'est possible grâce à son écran qui reste parfaitement net à un angle d'environ 80°, à l'horizontal comme à la vertical. Pour parfaire le tableau, le PC Dell est équipé d'un système anti-éblouissement.L'Inspiron G3 est garanti pendant 2 ans. En commandant sur Cdiscount , vous pouvez bénéficier du paiement en 4 fois. Si vous commandez cet article avant le début d'après-midi, il peut vous être livré dès le lendemain.Pour ne plus avoir à choisir entre votre travail et vos loisirs, tournez-vous vers les nombreuses qualités du PC portable Dell Inspiron G3 en ce moment à petit prix sur Cdiscount.