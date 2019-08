🔥 Smartphone Apple iPhone Xr 64 Go à 655€ au lieu de 850€ chez Cdiscount

Apple iPhone Xr : un monstre de puissance

Il brille dans tous les domaines

C'est donc en allant chez Cdiscount que vous trouverez cette bonne affaire. Le site bordelais vous permet une fois de plus de payer en quatre fois si vous le désirez. Une facilité de paiement qui peut être salvatrice pour les plus petits budgets. Rassurez-vous, nous allons vous aider à faire des économies supplémentaires. En effet, vous devrez utiliser le code qui va suivre pour bénéficier d'une promotion qui fera chuter le prix aux 655€ promis. Voici le code en question :. La livraison est offerte et vous pourrez même recevoir votre commande gratuitement en un jour ouvré si vous êtes abonné à Cdiscount à Volonté.Passons maintenant aux spécificités de ce cher. Ce dernier arbore un écran LCD d'une taille de 6.1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Un processeur A12 Bionic est de la partie, épaulé par 3 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Une telle configuration vous permettra de faire tourner tous les jeux de l'App Store avec une fluidité optimale (les 60 fps seront bien souvent de mise). Ce mobile signé Apple réalisera toutes les tâches que vous lui demanderez sans jamais broncher. Si vous recherchiez un mobile puissant, vous l'avez trouvé !La partie photo est composée d'un capteur 12 mégapixels à l'arrière (capable d'enregistrer des vidéos en 4K) et d'un autre de 7 mégapixels en frontal. De jour comme de nuit, vous réaliserez des clichés magnifiques avec facilité. De son côté, la batterie peut aisément tenir sur une journée et demi. Vous pourrez la pousser jusqu'à deux jours si vous n'utilisez pas beaucoup votre smartphone dans la journée. Encore un excellent point pour cet exemplaire.L'est un smartphone agréable à prendre en main, doté d'une bonne autonomie, de performances impressionnantes et d'un design très réussi. Apple a une fois encore fabriqué un mobile exceptionnel qui plaira aux fans de la marque à la pomme. Si vous n'êtes pas réfractaire à l'interface iOS, n'hésitez plus une seule seconde.